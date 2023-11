Wilhelm Oberaigner: Unternehmer unter einem guten Stern

Als Wilhelm Oberaigner 1977 mit 22 Jahren am Rohrbacher Marktplatz seine eigene Mercedes-Verkaufsstelle und -Vertragswerkstätte gründete, hätte er wahrscheinlich nicht zu träumen gewagt, dass er einst zu den bedeutendsten Arbeitgebern in der Region zählen würde. "Von Beginn an unter einem guten Stern" – so lässt sich das unternehmerische Lebenswerk des Rohrbachers zusammenfassen.