Werner Schrotta: Verlagsleiter mit Fairness und Kompetenz

Rund 20 Jahre war Werner Schrotta Geschäftsführer im Medienhaus Wimmer und hat viel zum Ruf der Oberösterreichischen Nachrichten auch außerhalb des Landes und in der Bundeshauptstadt beigetragen. Herausgeber Rudolf Andreas Cuturi erinnert sich an die "Geradlinigkeit und Fairness", die "Dr. Schrotta als besonders kompetenter Mitarbeiter" an den Tag gelegt habe.