So charakterisiert Georg Warnecke seinen Vater, dem von allen Seiten ein unglaublich breites Wissen nachgesagt wird, nicht nur auf dem ihm eigenen Gebiet der Bautechnik. Der Einstieg in das Leben verlief bei Werner Warnecke eher holprig. Als er elf war, starb die Mama, als er 15 war, der Vater. Werner, der eigentlich ziemlich unreligiös aufgewachsen war, entschied sich für ein privates, sehr katholisch geführtes Kinderheim in Linz als weitere Heimat. Nach der Schule ging er nach Graz,