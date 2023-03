Siegfried Lackinger: Postler mit Leib und Seele

Gemeinsam kann man alles schaffen. Nach diesem Lebensmotto hat Siegfried Lackinger sein Leben ausgerichtet und er wusste stets: Nur wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, kann ein Miteinander gelingen. "Egal ob in seiner Führungsposition bei der Post, bei Vereinen oder auch in der Familie – mein Vater war jemand, der die Menschen verbunden hat", erinnert sich seine Tochter Bettina Klar. Am 19. März verstarb Siegfried Lackinger im 90. Lebensjahr.