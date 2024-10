Margarete Maresch: Selbstbestimmt durchs Leben

Kurz vor Kriegsende flüchtete die Familie von Margarete Maresch, die 1935 in Wien geboren wurde, nach Oberösterreich und fand in Bad Ischl eine neue Heimat. Eine Heimat, mit der die spätere Linzerin bis zu ihrem Lebensende eine tiefe Verbundenheit hegte – nicht zuletzt aufgrund der Katholischen Jugend, die sie in ihren jungen Jahren besonders prägte.