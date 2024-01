Trauer um Altpfarrer Gföllner: Er war ein Begleiter für Generationen

Pfarrer Josef Gföllner war in Dietach eine Institution. Sein geistliches Wirken über sechs Jahrzehnte hinweg reichte weit über die Gemeindegrenze hinaus. Am 15. Jänner – sechs Wochen vor seinem 94. Geburtstag – ist Josef Gföllner, emeritierter Pfarrer von Dietach, im 94. Lebensjahr im Alten- und Pflegeheim St. Josef in Sierning gestorben.