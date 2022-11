Am 22. August 1948 wurde Peter Wacha in Attnang-Puchheim geboren. Mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung kam er bereits in seinen ersten Lebenstagen in Kontakt, denn seine ältere Schwester Charlotte Wacha lebt mit einer Beeinträchtigung. Nach einer kaufmännischen Lehre führte seine berufliche Laufbahn ihn im Jahr 1973 – nur drei Jahre nach der Gründung – zur Lebenshilfe Oberösterreich.