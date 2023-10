Otto Pjeta: Mehr als ein Arzt

Der ehemalige Präsident der Ärztekammer ist in der Nacht auf den 4. Oktober in seinem Zuhause in Steinerkirchen eingeschlafen. Nach einem erfüllten, glücklichen Leben und Monaten der Zuversicht verstarb er im 75. Lebensjahr an einer schweren Krebserkrankung. Ehefrau Ulrike und die drei erwachsenen Kinder Katharina, Nikolaus und Maximilian waren bis zuletzt an seiner Seite.