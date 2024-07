Opfer der Umstände im ÖGB: Ein Nachruf auf Fritz Verzetnitsch

Als ÖGB-Präsident von 1987 bis 2006 versuchte er im Bawag-Skandal zu retten, was zu retten war. Die im Besitz des ÖGB befindliche Bank stand im Herbst 2000 durch abenteuerliche Spekulationsgeschäfte knapp vor der Insolvenz. In dieser Not übernahm Verzetnitsch namens der Gewerkschaft eine Haftung für die Verbindlichkeiten der Bank, indem er den legendären Streikfonds verpfändete.