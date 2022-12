Es gibt wohl kaum jemanden in der Kinderheilkunde und der Urologie, der sich nicht an Marcus Riccabona erinnert – jenen Primar, der vor 30 Jahren die Kinderurologie im Ordensklinikum der Barmherzigen Schwestern in Linz aufgebaut und seither als Pionier auf diesem Gebiet gegolten hat. Als die Nachricht bekannt wurde, dass der 76-Jährige am Freitag, 25. November, in Eritrea verstorben war, war die Betroffenheit bei seinen Patienten, deren Eltern, den Kollegen und seiner Familie groß.