1942 legte er die Matura ab. Statt des Studiums rief ihn danach der Krieg. In Italien wurde Ritzberger zweimal verwundet. Als Leutnant rüstete er ab und er vertiefte sich von da an in die Bodenkultur. Vier Studienjahre in Wien reichten ihm nicht. Als Diplomingenieur nahm er Studien in den USA auf. Praktika in Kanada und Südamerika prädestinierten ihn nach seiner Heimkehr zu mehr.