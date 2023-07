"Pfiat eich und bleibt’s g’sund" – das waren die letzten Worte, die Josef Brandmayr an seine Schwestern Walpurga und Christine sowie deren Familien richtete. Noch in seinen letzten Atemzügen zeigte sich die große Leidenschaft, die für die Medizin hegte, ehe er am Freitag, 7. Juli, im 73. Lebensjahr nach gesundheitlichem Leiden verstarb.