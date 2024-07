Johann Brückl: Ein Leben im Dienste des Schulwesens

Der ehemalige Lehrer, Schulbuchautor und Landesschulinspektor hat in seiner Laufbahn zahlreiche Etappen in der Pädagogik durchlaufen. Am 15. Juni verstarb Johann Brückl im 73. Lebensjahr. Seine Angehörigen, Freunde und Wegbegleiter verabschiedeten sich im engsten Kreis auf dem St.-Barbara-Friedhof in Linz. Johann Brückl und sein Wirken für die Schule bleiben aber unvergessen.