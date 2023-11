Kurt Ludwig Müller: Immer einen Schritt voraus

Seine Tätigkeit in der Sparkasse Oberösterreich, seine Hingabe für den Segelsport, sein Engagement für das Johannes-Kepler-Studentenheim in Linz und für den Lions Club sowie sein enormes kulturelles Interesse prägten den Linzer zeit seines Lebens. Am 4. November verstarb er im Alter von 82 Jahren auf der Insel Gran Canaria.