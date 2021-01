Langsamkeit war im Leben von Markus Egger keine Option. Alles musste bei ihm schneller gehen. So beschreibt ihn seine Gattin Simone. Die Pergerin hatte ihn beim Fortgehen in Linz im ehemaligen "Cello" kennengelernt, nichts ahnend, dass diese Bar schon bald von ihnen beiden als "Blue Berlin Bar" betrieben werden würde. Damals hatte er mit seiner Agentur in der Autozubehörbranche bereits sehr großen Erfolg. Eines war ihm immer klar, er war zum Kaufmann und zur Selbstständigkeit geboren.