"Wenn meine Mutter in einem Orchester gespielt hat, erkannte man sie sofort an ihrem Geigenton – ihre Spielweise war besonders, einzigartig, aber bescheiden – das zeichnete sie aus", erzählt Franz Harnoncourt, Sohn von Geigerin und Konzertmeisterin Alice Harnoncourt, die am Mittwoch im 92. Lebensjahr nach einem langen und erfüllten Leben im Kreise ihrer Liebsten verstorben ist.

Ihre große Begabung und die Leidenschaft für die Musik entdeckte die gebürtige Wienerin, die 1930 zur Welt kam, bereits im Alter von fünf Jahren. Felsenfest entschlossen, sich voll und ganz der Musik zu widmen, begann die damals junge Alice Hoffelner konsequent zu üben, und setzte sich große Ziele. "Meine Großeltern haben sie immer unterstützt, aber musikalisch waren sie nicht. Das hat sich meine Mutter alles selbst erarbeitet", erinnert sich ihr Sohn. Kein Wunder also, dass sie bereits in jungen Jahren als begabteste Geigerin galt und sogar ein Stipendium erhielt, um in Paris bei Jacques Thibaud Violine zu studieren.

Emanzipierte Konzertmeisterin

"Man darf nicht vergessen, in welcher Zeit meine Mutter aufgewachsen ist. Sie hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, damals gehörte eine Frau nach Hause, zu ihrer Familie, an den Herd. Doch sie ließ sich niemals von ihrer großen Leidenschaft abbringen und war für die damalige Zeit sehr emanzipiert. Schließlich wurde sie zu einer der ersten Konzertmeisterinnen ihrer Zeit", erzählt Franz Harnoncourt.

Das Studium der Violine und des Klaviers in Wien führte Alice auch mit ihrem späteren Mann Nikolaus Harnoncourt zusammen. "Die beiden haben sich im Studium kennengelernt und mein Vater wusste sofort: Das ist die Frau, die er heiraten möchte", erzählt Sohn Franz. Als Alice gerade erst 22 Jahre alt war, heirateten die beiden in Graz. Gemeinsam bekam das Paar vier Kinder: Elisabeth, Philipp, Eberhard und Franz.

Musik als Sprache in der Familie

Das Leben der Familie Harnoncourt war stets von Musik geprägt. Es wurde gemeinsam gesungen und musiziert – "die Musik war für uns die Muttersprache", erzählt Sohn Franz. Fast 64 Jahre lang waren Alice und Nikolaus Harnoncourt verheiratet. "Es verging kaum ein Tag, den die beiden nicht miteinander verbracht haben. Nur einmal war mein Vater alleine auf einer Konzertreise, ansonsten war meine Mutter stets an seiner Seite. Die beiden haben sich in ihrer gemeinsamen Leidenschaft für die Musik perfekt ergänzt, bis mein Vater 2016 verstarb."

Das Ehepaar war vor allem von der Alten Musik, der Renaissance- und Barockmusik und dem Musizieren auf historischen Musikinstrumenten fasziniert. Ob Bach oder Mozart: Die großen Komponisten der Musikgeschichte haben das Schaffen der Harnoncourts stets begleitet. Gemeinsam waren sie Mitbegründer des Concentus Musicus in Wien und wurden 2011 mit dem "Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien" ausgezeichnet. "Das einzigartige Geigenspiel, der unermüdliche Einsatz für die Musik und ihr großes Verständnis für uns Musiker werden wir in liebevoller Erinnerung bewahren", hieß es am Mittwoch von Seiten des Ensembles des Concentus Musicus Wien.

Lauscht man heute den Musikstücken, die Alice mit ihrem Mann aufgenommen hat, fühlt man, wie viel Gefühl die Geigerin in jeden einzelnen Ton, in jede einzelne Strophe, in jede einzelne Passage des Stückes gesteckt hat. Ein Geigenton, der wohl auch nach ihrem Tod niemals verklingen wird.