Hermann Reichl: Sein Engagement kannte keine Grenzen

Mehr Worte sind jedoch kaum nötig, um sich an den "Pionier der Sozialpolitik" zu erinnern. Denn durch sein großes Engagement im Sozialbereich hat sich Hermann Reichl in der Politik einen Namen gemacht.

Geboren im Jahr 1937 durchlebte Hermann Reichl als Kind den Zweiten Weltkriegs, der den Buben in jungen Jahren geprägt hat. In der Nachkriegszeit war er in der sozialdemokratischen Bewegung aktiv, ohne dabei auf seine Ausbildung zu vergessen: Nach seiner Matura im Jahr 1957 an der HTL widmete er sich in seinen ersten Berufsjahren zunächst dem Maschinenbau und war als Techniker bei der voestalpine tätig, ehe es ihn in die Stadtbetriebe von Steyr verschlug, wo er auch eine leitende Funktion übernahm. Doch das sollte nicht die letzte Etappe seiner Karriere sein: Ab 1973 übernahm er das Amt als Aufsichtsratsvorsitzender der Dachstein-Fremdenverkehrs-AG, ab 1976 wurde er zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Ennskraftwerke AG ernannt.

Als Sozialpolitiker war er 17 Jahre lang Mitglied der Landesregierung Oberösterreichs. Er engagierste sich vor allem im Sozialwesen, beim Energie- und Wasserrecht sowie im Verkehrsgewerbe. "Egal ob für die Jugend oder für die Pensionisten, Hermann setzte sich stets für seine Mitmenschen ein. Man konnte sich auf ihn immer verlassen – eine Tugend, die besonders in der Politik wesentlich ist", erinnert sich Otmar Stellnberger, ehemaliger Bezirkssekretär der SPÖ in Steyr, an seinen langjährigen Freund und Wegbegleiter.

Durch zahlreiche Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen mit Handicaps, für die sich der engagierte Politiker eingesetzt hat, wird er vielen Oberösterreichern in Erinnerung bleiben. Für sein Engagement, das keine Grenzen kannte, wurde Hermann Reichl im Jahr 1998 mit der höchsten Auszeichnung der Sozialdemokratie, der Victor-Adler-Plakette, geehrt.

"In diesen Stunden gehört unser Mitgefühl den Angehörigen. Unser Bundesland verliert mit Hermann Reichl einen engagierten Mitarchitekten des modernen und sozialen Oberösterreich", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer.