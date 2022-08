Günter Brunner: "I am from Hemasedt"

Der 64-Jährige war eine Woche zuvor nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Viel zu früh, sagen Wegbegleiter. Nichtsdestoweniger mischte sich unter die Schwere des Verlusts am Sonntag auch jenes gesellige Gefühl, für das Brunner in der Marktgemeinde stand wie kaum ein anderer. Spürbar wurde das spätestens, als "I am from Hemasedt" (Hellmonsödt) angestimmt wurde.