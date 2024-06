Gertrud Jetschgo: Eine Pädagogin im Dienste der Musik

Nicht in den Vordergrund drängen, sondern mit Musik Menschen bewegen – Gertrud Jetschgo wusste mit ihrem Talent die Zuhörer zu begeistern. Die engagierte Klavierpädagogin aus Hörsching verstarb am 29. Mai im Alter von 67 Jahren nach schwerer Krankheit und hinterlässt eine große Lücke – bei ihrer Familie, bei Musikerkollegen und Wegbegleitern, die am 8. Juni in Kirchberg-Thening von der Verstorbenen Abschied nehmen.