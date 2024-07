Gerald Mayrhuber: Ein Leben für den Sport und die Natur

Kaum ein Tag verging, an dem Gerald Mayrhuber nicht eine Tour in den Bergen unternahm. Ob in Italien, in der Schweiz, bei einem Ironman oder einfach zum Laufen – „wir waren immer gemeinsam in der Natur unterwegs und haben etwas unternommen. Ein Stillsitzen gab es für Gerald nicht“, erzählt seine Partnerin Birgit Kocher. In ihrer Stimme liegt etwa eine Woche nach dem tragischen Unglück ihres 36-jährigen Lebensgefährten am Untersberg noch immer tiefe Trauer.