Georg Raschhofer: Ein Brauer mit Leib und Seele

Der Seniorchef der gleichnamigen Altheimer Brauerei ist am 12. Jänner im 90. Lebensjahr verstorben. "Wir sind traurig und doch dankbar, dass er friedlich zu Hause einschlafen konnte", sagt Tochter Doris Scheriau-Raschhofer, die mit ihrem Gatten Christoph und Familie seit 1998 die Brauerei führt.

Georg Raschhofer wurde 1932 im Stammhaus der Brauerei in Altheim geboren. Mit seinem Bruder Kurt wuchs er im Braugasthof auf, und als ältester Sohn der Brauereifamilie war seine Lebensaufgabe vorgezeichnet. "Er hat diese Aufgabe angenommen – er war Brauer mit Leib und Seele, ein Leben lang", sagen seine Angehörigen.

Nach der Volksschule in Altheim und später vier Jahren Handelsakademie in Salzburg begann Georg Raschhofer sein Studium an der Universität für Bodenkultur in Wien, wo er Gärungstechnik studierte. "Sein Ziel war aber, auf die Braufakultät der Technischen Universität München in Weihenstephan zu wechseln, um sich auf Brauereitechnologie konzentrieren zu können", wie die Familie rückblickend erzählt. Obwohl es damals nicht einfach war, als Österreicher in Deutschland studieren zu können, konnte Georg Raschhofer schließlich nach Weihenstephan wechseln und schloss das Studium 1955 als Diplom-Brauingenieur ab. Es folgten Praktika in der Trumer Brauerei sowie in Brauereien in Frankreich und Italien. 1955 übernahm er im elterlichen Betrieb die gesamte Betriebsleitung als Braumeister und kaufmännischer Leiter.

Ein echter Innviertler

1960 lernte er seine spätere Frau Gertraud kennen, 1962 folgte die Hochzeit. Drei Kinder – Irmgard, Doris und Georg – wurden geboren. Ein schwerer Schlag für ihn und die Familie war der Tod von Sohn Georg, der 1995 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam.

Die Brauerei trägt seine Handschrift – das heutige Kupfersudhaus und fast alle heutigen Produktionsabläufe stammen aus seiner Zeit, wie die Familie berichtet. Ein Pionierschritt sei der 1978 installierte automatische Sudhausbetrieb gewesen, als damals zweite Brauerei in Österreich.

Seine Entschlossenheit habe sich auch darin gezeigt, dass er dem bis in die 70er-Jahre bestehenden Bierkartell nie beigetreten war. "Er wollte unabhängig sein", erzählt die Familie. Dies habe sich auch darin gezeigt, dass er als erste Brauerei in Österreich außerhalb des zugewiesenen Liefergebietes neue Märkte erschlossen hat.

Er sei ein Innviertler mit Leib und Seele gewesen, dem seine Heimat und die Raschhofer-Wirte am Herzen lagen, dem aber auch die freundschaftlichen Kontakte zu anderen Brauereien wichtig gewesen seien. 2020 konnte er das 375-Jahr-Jubiläum der Brauerei noch mitfeiern.

Der leidenschaftliche Fußballfan des SK Altheim war auch Obmann des oö. Pferdezuchtvereines und hat selbst Hannoveraner gezüchtet. Im Alter hatte er mehr Zeit für seine Familie und viel Freude mit den drei Enkeln und drei Urenkeln. "Als typischer Innviertler gesellig, in der Brauerei Visionär, weltoffen und der Familie verbunden" – so hat ihn seine Familie in Erinnerung.

Autor Roman Kloibhofer Redaktion Innviertel