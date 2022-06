Als gebürtiger Wiener wurde Klug 1944 in der Bundeshauptstadt geboren und übersiedelte mit seinen Eltern im Alter von sechs Jahren nach Linz. Nach seiner Matura, die der immer schon an Wirtschaft Interessierte an der Handelsakademie Rudigierstraße im Jahr 1963 absolvierte, begann Friedrich Klug seinen Dienst bei der Stadt Linz.