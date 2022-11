Bekannt wurde Zauner vor allem durch die Evangelienspiele, die er 2004 in seiner Heimatgemeinde Rainbach im Innkreis mit Ehefrau Roswitha gründete. Die Lyrikerin und Kinderbuchautorin war im August 2021 gestorben. "Für meinen Vater war der Tod letztlich eine Erlösung", sagt Tochter Anne über den Schriftsteller, der in den vergangenen Jahren immer stärker an Demenz erkrankte.