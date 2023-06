Franz Xaver Eder: Ein Urgestein des Lokaljournalismus

Für ihn war Journalismus kein Beruf, sondern eine wahre Berufung. 50 Jahre lang war Franz Xaver Eder hautnah bei der Bevölkerung, hat sich auf die Recherche von spannenden, manchmal tragischen, oft auch erfreulichen Geschichten gemacht. Am liebsten fühlte er direkt bei den Leuten nach, wo denn der Schuh drückte. Am 4. Juni ist der engagierte Lokaljournalist in seiner Heimat St. Martin bei Traun verstorben.