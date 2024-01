Franz Hochhauser: Bäckermeister mit Leib und Seele

Die Arbeit war für ihn ein Jungbrunnen, aus dem er Kraft, Zufriedenheit und Motivation schöpfte – und das bis zuletzt. Wann immer Franz Hochhauser in seinem Bäckereibetrieb in Schwanenstadt am Werk war, verspürte er die pure Lebensfreude und setzte sich 30 Jahre lang tatkräftig in der Landes- und Bundesinnung der Bäcker ein. Genau fünf Monate vor seinem 100. Geburtstag verstarb Franz Hochhauser, für seine Familie und seine Wegbegleiter bleibt er jedoch unvergessen.