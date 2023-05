Ewald Schlosser: Ein Leben für die Countrymusik

Unter seinem Künstlernamen "Roger Kaktus" bekannt, war der Linzer mit seiner Gitarre unter dem Arm unterwegs – eine Leidenschaft, die aus seinem Leben nicht mehr wegzudenken war. Nur zwei Tage nach seinem 75. Geburtstag ist Ewald Schlosser am 3. April in Linz verstorben. Vor allem seine Liebe zur Musik und seine Kreativität werden für seine Familie, Freunde und Wegbegleiter nie in Vergessenheit geraten.