Helmut Bacher: Ein Erfinder mit Weitblick

Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen", heißt es. Die weisen Worte wurden Johann Wolfgang von Goethe in den Mund gelegt. Einen Beleg dafür gibt es nicht. Das Zitat könnte genauso von Erema-Mitgründer Helmut Bacher stammen. Er war einer, der sich nie entmutigen ließ und so lange tüftelte und werkte, bis er eine Lösung für ein Problem parat hatte.