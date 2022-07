Er machte Freistadt die Musik zum Geschenk

Als Gründer und Direktor der Musikhauptschule machte er sich ebenso einen Namen wie als Chorleiter, Organist und Komponist. Auch die Erneuerung der Orgel in der Stadtpfarrkirche wäre ohne ihn wohl nicht zustande gekommen.

Geboren wurde Franz Tomschi 1926 in Oberhaid, nahe der österreichischen Grenze in Südböhmen. Schon als Kleinkind spielte er Hausmusik auf der Ziehharmonika – ohne Noten, einzig nach dem Gehör. In der Volksschule bekam er Klavierunterricht und nach dem Marianum führte ihn der Weg in das Gymnasium. Die Ausbildung zum Lehrer bereicherte Tomschi um ein nebenberufliches Studium am Brucknerkonservatorium. Schon als junger Lehrer leitete er mehrere Kirchenchöre, Chorgemeinschaften sowie Kinderchöre in der Hauptschule. Außerdem war Franz Tomschi zwei Jahre lang am St. Georgs-Kolleg in Istanbul tätig.

Ein Jahr nachdem er 1976 zum Leiter der Hauptschule 2 in Freistadt bestellt worden war, erlaubte eine Gesetzesnovelle die Gründung einer Musikhauptschule. Tomschi nützte diese Gelegenheit. Nun war Pioniergeist gefragt, gab es doch bis zu diesem Zeitpunkt weder Unterlagen noch Erfahrungen, wie eine Musikhauptschule zu führen sei. Umso mehr nutzte Tomschi die Möglichkeit, selbst zu gestalten und einen Schultyp zu formen, der noch heute zu den Aushängeschildern in der Bildungslandschaft des Bezirks zählt. Vom Linzer Landestheater ereilte ihn alsbald sogar der Auftrag, die "drei Knaben" für die "Zauberflöte" zu stellen.

Musik hinterließ Franz Tomschi auch als Komponist. Neben Chorliteratur verfasste er Orgelmusik. Aus verschiedenen Texten einiger Autoren gestaltete er drei Chorhefte, die er auch veröffentlichte. Mehr als 800 Kompositionen fasst Tomschis Werk insgesamt. Eine große Liebe war stets das Volkslied: Seine Melodien werden von vielen Chören gesungen.

Tomschi war 26 Jahre lang mit Begeisterung Organist in der Stadtpfarre. Doch mit der Orgel selbst – besser gesagt: deren mangelhaftem technischen Zustand – hatte er oft seine liebe Not. Als diese wieder einmal ihren Dienst versagte, rief der empörte Organist von der Empore herunter, dass es unmöglich sei, mit so einem Instrument zu spielen. So war er dann auch mit großem Engagement im Orgelkomitee vertreten. 2005 konnte er die Segnung des neuen Instruments erleben.

Seine ehrenamtliche Tätigkeit als Organist beendete er 2015, weil er Mühe hatte, die Noten noch gut sehen zu können. Lieder, die er in- und auswendig kannte, spielte er auch weiterhin ohne Noten. So wie er täglich zu Hause Klavier spielte und komponierte. Für sein jahrzehntelanges Engagement als Organist, Kirchenmusiker und Komponist bekam Tomschi im Mai 2018 den Bischöflichen Wappenbrief und die Goldene Nadel der Kirchenmusik verliehen.