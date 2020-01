Helmut Bichler war ein Unternehmer vom alten Schlag. Der Vöcklabrucker Druckereikaufmann in Ruhe ist im 90. Lebensjahr gestorben. Der gebürtige Welser begann eine Druckerlehre im Landesverlag und wechselte in die Welsermühl. Dort lernte er 1949 Gregor Kroiss kennen, mit dem er 1960 in Vöcklabruck eine Druckerei gründete. Der erste Firmensitz war in einer aufgelassenen Schmiede in der Vorstadt. 1962 wurde ein Betrieb im Industriegelände errichtet. 1970 kam der Entschluss zum Einstieg in die