Josef Fegerl: Ein umsichtiger Manager und Ratgeber

Noch während seines Studiums an der Montanistischen Hochschule Leoben heiratete er seine Lotte, die ihm bis zu seinem Lebensende als Begleiterin und Unterstützerin zur Seite stand. Nach Lehrjahren in deutschen Stahlwerken, zuletzt in einem Kruppwerk in Rheinhausen als Walzwerkschef, wechselte Fegerl mit 35 Jahren in die damalige Alpine Montan Gesellschaft in Donawitz. Rasch machte er Karriere, zehn Jahre später war er im Konzernvorstand. Mehr als 20 Jahre sollte die Karriere des jungen