Wer sonst, wenn nicht der Kronthaler z´Migelsbach": So hieß es ziemlich einmütig in Aspach, als der damalige Bürgermeister Franz Puttinger 1967 überraschend nach nur einem Jahr Amtszeit verstorben war und ein Nachfolger gesucht wurde. Den Kronthaler kannte man, manche freilich allzu gut. Als junger Bursch war er unerschrocken in einer der beiden Aspacher Zechen aufgetreten, wann immer es galt, eine Sache im Raufhandel zu klären. Großgewachsen und gewichtig wie der Kronthaler zeitlebens war,