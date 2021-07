Der Krieg, die Familie und die Arbeit für die Gemeinden prägten das Leben von Johann Schachermaier aus Ampflwang. "Den Krieg habe ich überlebt, an diesem blöden Krebsleiden muss ich sterben", sagte er noch zu seiner Tochter Andrea Haslinger, die dankbar auf die Zeit mit ihrem Vater zurückblickt: "Er hat mich geprägt wie kein anderer Mensch in meinem Leben und war bis kurz vor seinem Tod ein wertvoller Ratgeber." Am 9. Dezember 1924 in Ackersberg in der Gemeinde Neukirchen a.d.V.