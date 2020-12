Ein Leben für die Familie, Brauchtum und Gesang

In besonderer Erinnerung ist der damaligen Landesobfrau das Engagement von Anna Ebner für weißrussische Kinder, die in Waizenkirchen zur Erholung untergebracht waren. "Anna kümmerte sich ganz großartig um sie." 1999 wurde Anna Ebner zur Konsulentin für Volksbildung und Heimatpflege ernannt. In Waizenkirchen sang sie überdies im Kirchen- und im Kienzlchor mit, später dann auch in jenem Chor, der sich auf Auftritte im Altenheim und bei Begräbnissen konzentrierte. Sie war dort mit Leib und Seele dabei.

1934 kam sie als Anna Hauk im heute kroatischen Vinkovci als Tochter von Donauschwaben zur Welt. Anna erlebte eine unbeschwerte Kindheit. Doch der Zweite Weltkrieg setzte der Beschaulichkeit ein abruptes Ende. Die Familie fühlte sich nicht mehr sicher, und dem Vater gelang es, seine Frau und beide Kinder in die Obersteiermark zu bringen. Während er 1945 erschossen wurde, lebte seine Familie bis zum Kriegsende bei Leoben, um nach dem Krieg nach Vinkovci heimzukehren. Doch das damalige Jugoslawien verweigerte den Donauschwaben die Aufnahme, was eine schreckliche Odyssee zur Folge hatte. Es folgten tagelange Fußmärsche und endlose Bahnfahrten bis Ostdeutschland. In einem Flüchtlingslager an der Ostsee verstarb Rudi, Annas kleiner Bruder, an den Folgen der Unterernährung und der fürchterlichen sanitären Zustände. Die Mutter flüchtete nach Bayern, wurde nach Österreich eingeschleust und brach sich dabei zu allem Unglück ein Bein. Während sie in ein Linzer Spital gebracht wurde, schlug sich die zwölfjährige Anna zu ihren Großeltern nach Hilkering durch.

1948 beendete Anni ihre Schulpflicht und wurde diplomierte Fürsorgerin. 1954 trat sie ihren Dienst bei der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen an. Schon damals interessierte sie sich für Musik. Bei einer der Proben lernte sie Hans Ebner, einen jungen Hauptschullehrer, kennen und lieben. 1958 wurde geheiratet, ein Jahr später übersiedelte das Paar nach Waizenkirchen. Ab der Geburt ihres Sohnes Johannes widmete sich Anna Ebner ausschließlich der Familie und sozialen und kulturellen Aktivitäten. "Meine Mutter war ein wunderbarer Mensch, sie kochte hervorragend und war immer für mich da", sagt Sohn Johannes, Hofrat in der Bildungsdirektion.

Heuer im Sommer erlitt Anna einen schweren Schlaganfall, der die Übersiedelung in ein Altenheim erforderte. Eine Corona-Infektion, verbunden mit einem weiteren Schlaganfall, beendete ihr Leben.

Artikel von Bert Brandstetter