Elfie Schulz: Die Salonnière des 21. Jahrhunderts

Und das bis zuletzt. Am 6. Jänner verstarb sie im Alter von 78 Jahren. Dass ihr Leben einmal in diesen Bahnen verlaufen würde, hätte sich Elfie Schulz niemals gedacht. Fragte man sie in ihren letzten Lebensjahren, ob sie rückblickend gesehen etwas anders gemacht hätte, so antwortete sie: "Ich hätte alles genau so wieder gemacht." "Meine Mutter strahlte vor Lebensfreude und Optimismus. Nach jedem Rückschlag rappelte sie sich wieder auf", erinnert sich einer ihrer Söhne, Oliver Schulz. Leben in