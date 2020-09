Der Lindbauer-Wirt von Urfahr

"Ich war nur seine Zweitfrau. In erster Linie war Gerhard mit dem Lindbauer-Wirtshaus verheiratet." Liselotte Mayer sagt das nicht verbittert, sondern verständnisvoll. Als Kellnerin weiß sie, was es bedeutet, ein Gasthaus zu führen und sie stand voll hinter ihrem Mann Gerhard. "Von 9 bis oft nach Mitternacht" war Gerhard im Gasthaus und stand die meiste Zeit in der Küche.