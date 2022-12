Birgit Bolognese-Leuchtenmüller: Selbstbewusste Frau in der Kirche

Eine Sozialhistorikerin mit umfassender Expertise und eine tief religiöse Frau, deren soziales Engagement keine Grenzen kannte – eine Beschreibung, die wohl alle, die Birgit Bolognese-Leuchtenmüller kannten, bestätigen können. Am 9. Dezember verstarb die ehemalige Vizepräsidentin der Katholischen Aktion Österreich im Alter von 73 Jahren in Wien. Ihr Ableben hinterlässt eine große Lücke in der Laienorganisation der katholischen Kirche, aber auch in der historischen Forschung.