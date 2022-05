Das, was eigentlich auch nach Gottes Plan schon längst sein müsste, strebte die 1938 geborene Ennstalerin schon in ihren Jugendjahren an. Nachdem ihr Vater und beide Onkel im Krieg gefallen waren, kam sie 1950 auf das landwirtschaftliche Anwesen ihrer Großeltern und hätte Bäuerin werden sollen. Aber mit 17 Jahren fiel ihr die katholische Mädchenzeitschrift "Schöne Welt" in die Hände und ein Artikel darin mit der Überschrift "Fräulein Kaplan" ging ihr nicht mehr aus dem Kopf.