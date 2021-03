Mit einem ungeheuerlichen Vergleich hat es ein deutscher Videoblogger, der bei der AfD Mitglied ist, diese Woche in die Schlagzeilen geschafft. Der Mann war am Wochenende in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen und drehte dort ein Video, indem er die Corona-Schutzimpfung mit Zyklon B verglich, jenem Giftgas, mit dem die Nazis Millionen von Menschen ermordeten (die OÖN berichteten). Anschließend fuhr der Bayer offenbar weiter nach Wien zur Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Das zeigt ein