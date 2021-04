Menschliches Versagen soll im Oktober 2019 in einer Müllsortieranlage der Energie AG in Hörsching zu einer verheerenden Explosion geführt haben, bei der ein Arbeiter getötet und insgesamt neun Menschen verletzt wurden. Zwei Personen erlitten schwere Brandverletzungen, darunter auch jener Betriebsleiter, der sich heute für das Inferno vor Gericht in Linz verantworten muss.