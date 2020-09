"Wir wissen, dass Hitler der Teufel in Person war. Aber dass er als Emoji-Teufelchen zu den höchsten jüdischen Feiertagen zur Synagoge rübergrinst, ist untragbar", sagt Charlotte Hermann, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Linz. Auslöser für ihren Ärger und den vieler Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Linz ist ein großflächiges, eigentlich gut gemeintes Graffiti-Kunstprojekt des Linzers Erich Willner alias "Shed". Er gestaltete an der Wand des