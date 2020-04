Nach Party gegen Baum geprallt: Beifahrer (15) tot

Zu einem tragischen Unfall kam es am Samstag in der Früh in St. Aegidi im Bezirk Schärding, bei dem ein 15-jähriger Beifahrer sein Leben verlor.

Der Bursch war nach einer Party mit einem 17-jährigen Freund unterwegs gewesen, der – ohne einen Führerschein zu besitzen – heimlich den Pkw seines Vaters gelenkt hatte. Der 17-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen hatte am vergangenen Freitag Geburtstag und deshalb sollte eine Feier bei Freunden im Innviertel gefeiert werden.

Wie die Jugendlichen beteuerten, habe es sich in Corona-Zeiten nur um eine "kleine" Party gehandelt. Der Vater des 17-Jährigen wusste davon laut Polizei nichts, er ging davon aus, dass sein Sohn zu Hause sei.

Auf dem Heimweg passierte am Samstag gegen 4.15 Uhr schließlich der schwere Unfall. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit kam der Jugendliche auf der Roßgattern-Straße in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn ab, schlitterte 50 Meter über eine abschüssige Wiese und prallte mit voller Wucht gegen eine Fichte. Der 15-jährige Beifahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch im Wrack seinen Verletzungen erlag. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Burschen feststellen.

Im Wrack eingeklemmt

Der im Wrack eingeklemmte Lenker alarmierte selbst die Einsatzkräfte. "Er war ansprechbar und verletzt, er war auch psychisch in keinem guten Zustand", sagte Matthias Osterkorn, der Schärdinger Bezirkspolizeikommandant. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus Ried eingeliefert. Ein Alkoholtest ergab 1,12 Promille.

"Einige Menschen haben bereits einen Lagerkoller und haben keine Geduld mehr. Sie wollen Freunde treffen und mit ihnen feiern. Aber diese Fahrt war einfach grob fahrlässig", betonte der Kommandant. Ihn erinnert der tragische Unfall an die Todesfahrt von Taufkirchen an der Pram. Dort war im Juli 2019 ein 20-Jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss gegen eine Bushütte geprallt, ein mitfahrender 21-Jähriger kam ums Leben, zwei weitere Insassen wurden schwer verletzt. Auch damals besaß der Lenker keinen Führerschein.

"Wir wurden damals kritisiert, warum wir den Unfall nicht mit einer Kontrolle verhindert haben", sagte Osterkorn. Die Exekutive könne aber nicht immer und überall kontrollieren. "Wir investieren auch sehr viel in die Prävention", sagte der Bezirkspolizeikommandant im OÖN-Gespräch.

Nach dem Unfall in St. Aegidi ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Wels gegen den 17-Jährigen und prüft, ob er das Delikt der grob fahrlässigen Tötung begangen hat. Dem Jugendlichen droht im Falle der Verurteilung in solchen Fällen ein Strafrahmen von eineinhalb Jahren Haftstrafe.

Präventionsprojekt als Chance

Allerdings kann in solchen Fällen auch eine freiwillige Teilnahme an dem österreichweiten Präventionsprojekt "Close to" in Betracht kommen. Alkolenker verpflichten sich dazu, in einer Reihe von Vorträgen junge Fahrschüler über die negativen Folgen ihrer Tat aufzuklären und dadurch einen Beitrag zur Bewusstseinsbildung zu leisten. Im Gegenzug erhalten sie dafür eine nachträgliche Strafmilderung.

