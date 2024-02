Nach Panne: Hercules-Flugzeug ist wieder "nicht einsatzbereit"

Hercules setzt sich aus den altgriechischen Wörtern "heros" (Held, Krieger) und "kleos" (Ruhm) zusammen. Ihrer Namensbedeutung werden die Hercules C-130 des Bundesheeres aber schon lange nicht mehr gerecht. Erst im Oktober war es zu einer Panne gekommen. Der Vorfall erregte deshalb so viel Aufsehen, weil ihn die breite Öffentlichkeit mitverfolgt hatte. Die Transportmaschine sollte Österreicher nach dem Hamas-Angriff in Israel zurück in die Heimat bringen.