Nach mehr als zwölf Jahren fand Franz nun in Reichenthal seine letzte Ruhe

"Jetzt ist die Geschichte abgeschlossen. Und man muss sich nicht ständig Gedanken machen", sagt Manfred Kreuzer.

Zwölf Jahre quälte die Ungewissheit über das Schicksal seines Bruders Franz die Familie. Ende 2009 war Franz Kreuzer im Alter von 51 Jahren in Spanien verschwunden. Seine letzten Lebenszeichen an seine Familie im Mühlviertel waren zwei Postkarten aus Südspanien im Herbst 2009.

Drei Jahre später wurden im spanischen Naturpark Sierra de Tejeda die sterblichen Überreste eines unbekannten Mannes gefunden. Die spanische Polizei konnte die Gebeine aber niemandem zuordnen. Erst im Mai 2021 wurden die Überreste auf Verdacht mit einer DNA-Probe eines Verwandten von Franz Kreuzer abgeglichen. Bald darauf gab es für die Geschwister Kreuzer nach so vielen Jahren traurige Gewissheit: Ihr Bruder war vor Jahren im Naturpark ums Leben gekommen.

Kurz vor Weihnachten 2021 konnten seine sieben Geschwister die Urne ihres ältesten Bruders im Familiengrab in Reichenthal (Bezirk Urfahr-Umgebung) beisetzen.

Dezember 2021: feierliche Urnenbeisetzung Bild: privat

"Keine Fremdeinwirkung"

Der genaue Todeszeitpunkt sowie die Umstände konnten auch durch eine Obduktion der sterblichen Überreste wie Gebeine und Schädel nicht geklärt werden, sagt der Vermisstenfahnder des oberösterreichischen Landeskriminalamtes, Stefan Steininger. Fest stehe aber, dass der Oberösterreicher vermutlich in einem Zeitraum von "rund vier Monaten bis einem Jahr" vor Auffinden des Skeletts gestorben sein dürfte. "Fremdeinwirkung konnte ausgeschlossen werden", sagte Steininger über den mittlerweile abgeschlossenen Fall.

Für Franz Kreuzers Familie sind diese Umstände nicht mehr von Belang. "Wir haben schon lange damit gerechnet, dass er nicht mehr am Leben ist", sagt Manfred Kreuzer, der nach dem Tod der Eltern deren Gasthof inmitten der Heimatgemeinde übernommen hat.

Franz hatte sich nach einem schweren Motorradunfall im Jahr 1983 nicht mehr ganz davon erholt. Er litt seitdem immer wieder an Halluzinationen und Gedächtnisstörungen und lebte in "seiner eigenen Welt", wie es heißt. So habe er oft seine Herkunft verleugnet und sich stattdessen David Yesoshua genannt. Und neben seinem immensen Wissensdurst hatte sich auch seine Leidenschaft fürs Reisen verstärkt. Man habe nie gewusst, wann und wohin er fahre, sagte der Bruder.

Botendienst brachte Urne

Wie eben auch im Jahr 2009. Die beiden Postkarten aus Südspanien, die der letzte Kontakt zur Familie waren, und viele andere Erinnerungsstücke an Franzi, wie er von der Familie immer genannt wurde, sind fein säuberlich in zwei Ordnern und Fotoalben abgelegt.

Mehr als ein halbes Jahr nachdem die Angehörigen im Jahr 2021 über den Tod von Franz Kreuzer informiert worden waren, kam die Urne Anfang Dezember von Spanien per Botendienst nach Reichenthal.

Kurz vor Weihnachten konnte schließlich im engsten Kreis die Beisetzung im Familiengrab stattfinden. Nun kann der einstige Weltenbummler endlich in seiner ursprünglichen Heimat seine letzte Ruhe finden. "Das hat er sich auch verdient", sagt sein Bruder Manfred.