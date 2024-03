Kirchenbeitrag: Wer wie viel zahlen muss und wofür das Geld verwendet wird

Der Kirchenbeitrag ist die finanzielle Grundlage der Diözese Linz. 75 Prozent der gesamten Einnahmen bezieht die Kirche in Oberösterreich aus den Einzahlungen ihrer Mitglieder. Knapp 100 Millionen Euro kamen 2022 dadurch in die Kassen der Diözese - 2023 war der Betrag ähnlich hoch, offizielle Zahlen gibt es noch nicht. "Die Zahl stagniert", sagt Ursula Schmidinger, die den den Fachbereich Kirchenbeitrag in der Diözese Linz leitet. "Der Kirchenbeitrag wurde nicht der Inflation angepasst,