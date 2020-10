Leicht unterkühlt waren zwar die Zuhörer angesichts auf 10 Grad sinkender Außentemperaturen – nicht aber die Wortmeldungen bei einer Podiumsdiskussion zur Zukunft der Einkaufsstadt Perg. Vertreter der Perger Parteien diskutierten auf dem am Hauptplatz aufgebauten Podium leidenschaftlich über die Zukunft der Handelslandschaft und welche Rolle dabei ein in Planung befindliches Fachmarktzentrum auf dem ehemaligen Manner-Areal in der Linzerstraße einnehmen könnte.