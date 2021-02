"Hier werde ich meine Volksmusik-CDs aufstellen. Neue Bettwäsche und Handtücher habe ich auch schon besorgt." Die Vorfreude ist Margarete Tober von weitem anzusehen. Nächste Woche wird die 51-Jährige ihr Zimmer im neu errichteten Wohnhaus der Lebenshilfe Oberösterreich in Unterweißenbach beziehen. So wie auch Margit Atteneder, die – so viel steht fest – ihr Zimmer mit Fanartikeln von Red Bull Salzburg dekorieren wird.