Bis zu zehn Biber dürfen beim Machlanddamm in der Ortschaft Mettensdorf „entnommen“ werden. Das bedeutet, dass die Tiere in Fallen gefangen und dann von Jägern mittels Kopf- oder Genickschuss getötet werden. Eine notwendige Maßnahme, wie der Baumgartenberger Bürgermeister Erwin Kastner betont: „Die Tiere sind zu einer Gefahr für die Standfestigkeit des Damms und damit für die Sicherheit der Bewohner in Mettensdorf geworden.