Wirtschaft macht sich für Polyschule in Rohrbach stark

Fachkräfte braucht das Land, darin ist man sich einig. Viele davon kommen über die Lehre und mit einem vorangegangenen letzten Pflichtschuljahr in einer Polytechnischen Schule. Mit drei Standorten in Neufelden, Aigen-Schlägl und Rohrbach-Berg war man bis 2021 auch gut aufgestellt. Damals wurde der Standort in Rohrbach wegen des Baus des Pflichtschulcampus "ruhend" gestellt. Der Bau biegt langsam in die Zielgerade, und damit kommen die Sorgen um den Erhalt des Schulstandortes zurück.