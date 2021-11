"Wir werden bald selbst unsere Dienste brauchen"

Die Personalsituation am Klinikum in Rohrbach ist nicht weniger prekär als in anderen Häusern. Auf die Situation machten gestern Bedienstete aus allen Bereichen des Spitals aufmerksam: "Unsere Akkus sind leer – wir brauchen bessere Rahmenbedingungen", lautete der Grundtenor der überregionalen Gewerkschafts-Aktion.