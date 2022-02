Rodungen, speziell im Siedlungsgebiet, sind ein heikles Thema – und das nicht erst seit der Causa Ohlsdorf. Das sieht man nun auch in Walding, wo die Wogen nach Baumfällungen am Fuße der Semleitensiedlung (zwischen Walding und Rottenegg, direkt an der Rohrbacher Bundesstraße und der Mühlkreisbahn) hochgehen.